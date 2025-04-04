جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع عمليته البرية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة ، توسيع عمليته البرية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، قائلا إن قواته بدأت العمل في المنطقة خلال الساعات الماضية “بهدف تعميق السيطرة وتوسيع منطقة التأمين الدفاعية”.

وأضاف الجيش في بيان أن قواته “قضت على عدد من الفلسطينيين، ودمرت بنى تحتية.



وقال شهود عيان إن أرتالا من الدبابات والآليات العسكرية تقدمت فعليا شرق حي الشجاعية وسط حركة نزوح السكان إلى وسط وغرب مدينة غزة.

وشهدت أجزاء من الحي موجة نزوح واسعة، أمس الخميس بعد أن وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات عاجلة لسكان الحي والأحياء المجاورة، تطالبهم بإخلاء المنطقة على الفور.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان: "جيش الدفاع بصدد العمل بقوة شديدة في مناطقكم لتدمير البنية التحتية من أجل سلامتكم، عليكم إخلاء هذه المناطق فورًا والانتقال إلى مراكز الإيواء المعروفة في غرب مدينة غزة”.

وأجبرت هذه التحذيرات آلاف العائلات على الخروج في مسيرة نزوح جديدة، وسط مشاهد تكررت في أنحاء قطاع غزة.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح أول أمس الأربعاء إن إسرائيل تعمل على إنشاء ممر أمني جديد عبر غزة،وهو ممر "موراج"، وهو اسم مستوطنة يهودية كانت قائمة بين رفح وخان يونس، مشيرا إلى أنه سيمتد بين المدينتين الجنوبيتين.

وقال نتنياهو: "نزيد الضغط تدريجيا حتى يُسلمونا رهائننا. وكلما امتنعوا عن تسليمنا، ازداد الضغط حتى يُسلمونا إياهم".

وجاء إعلان نتنياهو بعد أن صرح وزير الدفاع يسرائيل كاتس بأن إسرائيل سوف تستولي على مساحات كبيرة من قطاع غزة وتضيفها إلى ما يسمى بمناطقها الأمنية.