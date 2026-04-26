إندونيسيا تجري ترتيبات لإعادة جثمان جندي حفظ السلام الذي توفي بلبنان

تستعد الحكومة الإندونيسية، لإعادة جثمان الجندي الأول ريكو براموديا، وهو جندي إندونيسي ضمن بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان، اليونيفل ، الذي تعرض لإصابات بالغة أثناء خدمته في مارس الماضي وتوفي أمس الجمعة.

وقال رئيس مكتب معلومات الجيش الإندونيسي، البريجادير جنرال دوني برامونو، اليوم السبت: "العملية الإدارية لإعادة جثمان الجندي الراحل جارية، بينما أعربت القوات المسلحة الإندونيسية عن تعازيها لعائلة براموديا.. ستتم ترتيبات جنازته حسب رغبة العائلة"، وفقا لوكالة "أنتارا" الإندونيسية للأنباء.

ووفقا لبيان صحفي، لم يتم تحديد تاريخ وصول الجثمان إلى إندونيسيا بعد، حيث لا تزال التحضيرات جارية.

وقال برامونو، إن الجيش الإندونيسي قدم أحر التعازي في فقدان براموديا، وأعرب عن أعلى درجات الاحترام له، الذي توفي أثناء خدمته في مهمة حفظ السلام في لبنان.

وبوفاة الجندي الأول ريكو براموديا، تكون إندونيسيا قد فقدت أربعة من جنودها الذين كانوا يخدمون مع بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان خلال الشهر الماضي.

وكان الضحية السابقة هو الجندي الأول فارزال رومادون، الذي توفي في هجوم بالمدفعية في 29 مارس، في نفس الحادث الذي أصاب براموديا في البداية.