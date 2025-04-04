بنزيما يوجه نصيحة ثمينة لمبابي

حرص كريم بنزيما، نجم اتحاد جدة السعودي على توجيه نصيحة ثمينة لكيليان مبابي، لاعب ريال مدريد الإسباني، مُشيرًا إلى أنه يمكنه التتويج بالكرة الذهبية مع الميرنجي.

وقال كريم بنزيما في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "لا يمكن مقارنة بدايتي مع ريال مدريد ببداية مبابي مع الفريق، فالوضع مختلف.. أنا كنت في الـ 21 من عمري، أما مبابي فعمره 25 عامًا.. إنه وضع مختلف، ليس نفس الشيء".

وأضاف المهاجم الفرنسي: "أعتقد أن مبابي يعلم حجم الضغط في ريال مدريد، فهو في نادٍ لا يمكن فيه ألا تسجل في مباراتين أو ثلاث مباريات على التوالي".

وتابع: "يمكنك الفوز بالكرة الذهبية وكل ما تريده مع ريال مدريد، ولكن على مبابي التعلم التعايش مع الضغط في هذا النادي.. كل مباراة هي مباراة جديدة، عليه أن يسجل الأهداف لأنهم تعاقدوا معه لتسجيل الأهداف فقط".

وأكمل: "كما قلت يمكنك الفوز بالكرة الذهبية وكل ما تريده مع ريال مدريد، ولكن اذا لم تسجل لثلاث مباريات فستقع تحت الضغط مجددًا، وعلى مبابي أن يتعلم التعايش مع هذا".

وأتم كريم بنزيما تصريحاته قائلًا: "مبابي لديه المستوى المطلوب ولديه كل شيء ليسجل في كل مباراة، ولكن الضغط في ريال مدريد كبير جدًا".