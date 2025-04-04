ترامب: أمام تطبيق تيك توك 75 يوما فقط لإيجاد مشتر أمريكي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه بصدد التوقيع على أمر يقضي باستمرار عمل تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة لمدة 75 يوما أخرى، في إطار سعيه إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الملكية الأمريكية للتطبيق.

وكان الكونجرس قد أمر بسحب المنصة من الصين بحلول 19 يناير الماضي، أو حظرها في الولايات المتحدة استنادا إلى دواعي الأمن القومي، لكن ترامب تحرك من جانب واحد لتمديد الموعد النهائي حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث سعى للتفاوض على اتفاق لإبقائها مستمرة.

وتلقى ترامب مؤخرا مجموعة من العروض من الشركات الأمريكية التي تسعى لشراء حصة من موقع التواصل الاجتماعي الشهير، ولكن الشركة الأم لتطبيق تيك توك، "بايت دانس" الصينية، أصرت على أن المنصة ليست للبيع.