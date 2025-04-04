روبيو خلال اجتماع الناتو: سنحدد جدية روسيا بشأن السلام خلال

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الجمعة، إن الولايات المتحدة ستعرف في غضون أسابيع ما إذا كانت روسيا جادة بشأن السلام مع أوكرانيا، وذلك بعد أن اتهم الأوروبيون موسكو بـ"المماطلة" بشأن دعوة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار.

وكان ترامب، الذي وعد بإنهاء الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات، أعرب لأسابيع عن اعتقاده بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ملتزم بالسلام.

وقال روبيو في ختام اجتماع لـ"حلف شمال الأطلسي" (الناتو) استمر يومين في العاصمة البلجيكية بروكسل: "سنعرف قريبا، في غضون أسابيع، وليس أشهر، ما إذا كانت روسيا جادة بشأن السلام أم لا، آمل أن تكون كذلك".

وأضاف روبيو: "إذا كان هذا يُطيل الأمور، فلن يقع الرئيس ترامب في فخ المفاوضات التي لا نهاية لها".

وأشار إلى أن واشنطن "تختبر مدى اهتمام الروس بالسلام، بأفعالهم وليس أقوالهم"، معتبرا أن "الأفعال هي التي ستحدد جديتهم، ونعتزم معرفة ذلك عاجلاً غير آجل".

جدية روسيا بشأن السلام مع أوكرانيا

ويريد الحلفاء الأوروبيون من واشنطن أن تُطالب موسكو بإثبات جديتها بالموافقة على وقف إطلاق النار، مع اقتراح البعض تحديد موعد نهائي واضح، بحسب وكالة رويترز للانباء.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن موسكو "تدين بالرد" للولايات المتحدة، التي "بذلت جهودا حثيثة للتوصل إلى جهود وساطة ومقترح لوقف إطلاق النار".

كما اتهم وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"مواصلة التعتيم والمماطلة".

وقال لامي: "يمكنه الآن قبول وقف إطلاق النار، فهو يواصل قصف أوكرانيا وإمدادات الطاقة، نراك يا فلاديمير بوتين، ونعرف ما تفعله".

بدورها قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن حديث بوتين عن المفاوضات "ليس سوى وعود جوفاء"، وإن الرئيس الروسي "يلعب على الوقت بطرح مطالب جديدة باستمرار".

وكان وزيرا خارجية كندا وإستونيا من بين المطالبين بتحديد جدول زمني لروسيا لقبول وقف إطلاق النار.