التنمية المحلية: إزالة 500 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية خلال عيد الفطر

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا اليوم (الخميس) من الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، حول جهود المحافظات في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية بالبناء خلال فترة عيد الفطر.

وأشار التقرير إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات على مدار أيام السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، والأربعاء لرصد أي حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية بالبناء وإزالتها في مهدها.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتصدي بكل حزم لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم رصد حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية بالبناء وإزالتها فورًا، حيث بلغ عدد الحالات التي تم رصدها (517) حالة تعدٍّ في (19) محافظة، وهي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، المنوفية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، الشرقية، بورسعيد، الدقهلية، دمياط، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر، بإجمالي مساحة (7 قراريط - 23 فدانًا).

وأضافت أن الإزالة الفورية تمت لـ (500) حالة تعدٍّ بالبناء، بإجمالي مساحة (15 سهمًا – 18 قيراطًا – 22 فدانًا)، ويجري التنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة باقي التعديات في محافظة الغربية (10 حالات تعدٍّ)، محافظة سوهاج (حالتان)، محافظة القليوبية (3 حالات)، محافظة الإسكندرية (حالة واحدة)، ومحافظة المنيا (حالة واحدة)، بإجمالي مساحة (9 أسهم – 12 قيراطًا).

وأشادت وزيرة التنمية المحلية بجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في التصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، مشددة على أهمية استمرار المتابعة اليومية لهذا الملف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع الإزالة الفورية لأي تعديات في مهدها.