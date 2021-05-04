فالفيردي ومارسيلو ضمن قائمة ريال مدريد لمواجهة تشيلسي

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أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة الإياب في دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي الإنجليزي.

ويزور ريال مدريد ملعب ستامفورد بريدج لمواجهة تشيلسي عازماً على التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك في التاسعة من مساء غدًا الأربعاء.

وشهدت قائمة ريال مدريد تواجد لاعب خط الوسط فيدي فالفيردي بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، بجانب الظهير الأيسر مارسيلو، إثر حل أزمته في حضور انتخابات بلدية ريال مدريد.

وجاءت قائمة لاعبي ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: كورتوا - لونين وألتوبي.

خط الدفاع: ميليتاو - سيرخيو راموس – ناتشو – مارسيلو – أودريوزولا - ميندي وميجيل.

خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو - فيدي فالفيردي – إيسكو ألاركون - أريباس - بلانكو.

خط الهجوم: إيدين هازارد – كريم بنزيما – ماركو أسينسيو - فينيسيوس جونيور - رودريجو – ماريانو دياز.