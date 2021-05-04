قالت حكومة هونج كونج، اليوم الثلاثاء، إنها سترفع حظر الطيران من بريطانيا وايرلندا يوم الجمعة.

وترك الحظر المتعلق بفيروس كورونا، والمفروض منذ ديسمبر، ألفًا أو أكثر من سكان هونج كونج عالقين، على الرغم من أن البعض اختار العودة إلى ديارهم من خلال إقامة لمدة شهر في بلد منخفض الخطورة قبل الخضوع للحجر الصحي الفندقي المطلوب لمدة 21 يومًا.

وفقًا لبيان الحكومة، جاء القرار ردًا على نجاح بريطانيا في تنفيذ برنامج التطعيم.

ومع ذلك، لا يزال يتعين على المسافرين القادمين من بريطانيا أو أيرلندا الدخول في حجر صحي لمدة 21 يومًا حيث سيخضعون لمزيد من اختبارات كوفيد-19.

كما سيتعين على المسافرين الوافدين أيضًا تقديم نتائج اختبار سلبية تم اجراؤها قبل ثلاثة أيام من السفر بالطائرة وتقديم دليل على حجز فندقي.

وأضاف البيان "تخطط الحكومة.. لتقصير فترة الحجر الصحي الإجباري، بناءً على مستويات المخاطر ، للأشخاص الذين يصلون إلى هونج كونج والذين لم يبقوا في أماكن شديدة الخطورة وعالية الخطورة ، والذين تم تطعيمهم بالكامل.. وسيتم الاعلان عن تاريخ وتفاصيل الاجراءات ذات الصلة بشكل منفصل".

وعلى الجانب الآخر، مددت حكومة هونج كونج حظر الطيران المفروض على الفلبين والهند ونيبال وباكستان.

كما أعلنت استمرار القيود المفروضة على الأشخاص الذين أقاموا في الهند ونيبال وباكستان والفلبين والبرازيل وجنوب إفريقيا على متن الرحلات الجوية المتجهة إلى هونج كونج من أي مكان.