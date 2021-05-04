الأردن: اتفاقية الشراكة مع بريطانيا ستعزز الاستثمارات المشتركة

أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، اليوم الثلاثاء، أن اتفاقية الشراكة الأردنية البريطانية التي دخلت حيز التنفيذ، ستتيح المجال أمام البلدين لتحسين وتطوير علاقاتهما التجارية والاستثمارية وإقامة مشروعات ثنائية لغايات التصدير.



ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الطباع قوله، إن الأردن يرتبط بعلاقات قوية مع بريطانيا من الجانب التجاري والاقتصادي، إلا أن خروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي أثر سلبا على المستورد الأردني من خلال ارتفاع كلف الاستيراد.



وبين أن السلع التي كانت معفية من الرسوم الجمركية سابقا باتت في إطار اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية أكثر كلفة وأعلى سعرا، جراء إعادة فرض الرسوم الجمركية عليها وتكبد المستوردين خسائر إضافية لم تكن موجودة سابقا.



ولفت إلى أن أساس التبادل التجاري بين الأردن وبريطانيا كان سابقا من خلال اتفاقية الأردن مع الاتحاد الأوروبي، ما أثار العديد من التساؤلات حول مدى تأثير ذلك على حجم التبادل التجاري والعلاقات الاستثمارية بين البلدين.