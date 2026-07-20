دي لا فوينتي: تحقيق كأس العالم حلم 47 مليون إسباني

وصف لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، الفوز بكأس العالم بأنه حلم 47 مليون إسباني، بعد التتويج باللقب على حساب الأرجنتين.

وتوج المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز على الأرجنتين بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الأحد، على ملعب نيويورك نيوجيرسي، في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس العالم، والتي أقيمت لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا في أمريكا وكندا والمكسيك.

وسجل فيران توريس هدف الفوز للمنتخب الإسباني في الدقيقة 106 من عمر المباراة، مع بداية الشوط الإضافي الثاني.

وقال لويس دي لا فوينتي في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «أعتقد أن الهدف هو أقل الأمور أهمية، ما أريده هو الحصول على الكأس والفوز بها.. إنه حلم 47 مليون إسباني كانوا على أرض الملعب، إنه ملك للجميع».

وأضاف: «في النهاية كانت هذه ماراثونًا وليست سباق سرعة، دائمًا ما تأتي الأشياء لمن يستحقها أكثر، ولهذا السبب عليك العمل بجد».

واختتم: «لقد تمكنا من الحفاظ على طاقتنا عالية، الآن لا أستطيع التفكير في أي شخص، ذهني صافٍ، أريد فقط أخذ الكأس والاحتفال مع عائلتي».