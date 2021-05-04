في إطار اهتمام وزارة الثقافة، بإحياء ذكري الشهداء وإبراز دورهم البطولي للدفاع عن الوطن، تكرم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، غدا الأربعاء، مجموعة من أسر شهداءنا الأبرار من الجيش والشرطة، وذلك في تمام التاسعة مساءً، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

يأتي ذلك ضمن إحتفالية ينظمها المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، و يتم خلالها العرض الخاص للفيلم التسجيلى " الشهيد " للمخرج عاطف شكري والذي يتناول خلاله قصص إنسانية للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.

كما تتناول أحداثه كتاب «حكايات الولاد والأرض» الذي أصدرته الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج على،للكاتب محمد نبيل والذي يقدم من خلالها على ألسنة أمهات وزوجات وبنات شهداء الجيش والشرطة؛ شهادات حية مكتملة حول سيرهم وبطولاتهم، وأبرزهم الشهيد المنسى ورفاقه،

يعد" الشهيد" أول سلسلة من الأفلام التي سيقوم بإنتاجها المركز القومي للسينما بالفترة القادمة لتوثيق حكايات الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن وضمانا لأمنه وإستقراره.

ومن جانبها سوف تقوم وزيرة الثقافة، بتسليم دروع التكريم لكل من أمهات الشهداء المقدم شريف محمد عمر، والرائد شرطة محمد أنور جمعة، عريف عماد أمير رشدي، ومن المقرر أن تقدم الحفل المذيعة ساره عزت.