شرودر مديرا رياضيا لشالكه

أعلن نادي شالكه، الذي هبط من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء أنه قام بتعيين روفين شرودر ليكون المدير الرياضي الجديد للفريق بداية من الموسم المقبل.
وعمل شرودر /45 عاما/ في ماينز في الفترة من 2016 إلى 2020.
وقال بيتر كنابل عضو مجلس الإدارة لشؤون الرياضة في بيان :"المجلس الإشرافي والمجلس اتفقوا على أن العديد من المهام الرياضية لا يمكن أن يتحملها شخص واحد فقط، وأننا بحاجة إلى خبرة إضافية".
وأضاف :"تمكنا من إحضار خبير لشالكه هو روفين. لديه الاتصالات اللازمة وكذلك الخبرة في مجاله".
وذكر :"ستكون مهمته الرئيسية هي بناء فريق جديد يمكنه تمثيل شالكه بنجاح حاليا ومستقبلا".
كما أعلن شالكه تولي ماثياس تشوبر رئاسة أكاديمية النادي التي كان يقودها كنابل.