وكيل صحة الغربية يصدر تعليمات بتفقد سير العمل بمستشفيات المحافظة

أجري الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، جولة بالمستشفيات العامة والمركزية بمدينة زفتى لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات، والتأكد من رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات.



رافقه الدكتور خالد الشلقامي مدير إدارة المستشفيات، ومحمد كامل المفتش المالي والإداري بالمديري.



ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتشديد الرقابة والمتابعة خلال أيام عيد الفطر المبارك.



وفي بداية الجولة قدم حميدة التهاني للفريق الطبي بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث بدأت جولته بتفقد مستشفى زفتى العام، مرورا بالاستقبال، والتأكد من تواجد الفريق الطبي النوبتجي وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية والأمصال وفصائل الدم المختلفة، وكذا تنفيذ تعليمات مكافحة العدوي بالاستقبال.



وأعقب ذلك جولة تفقدية داخل أقسام المستشفي والعناية المركزة والأشعة والمعامل؛ للاطمئنان على سير العمل وتقديم الخدمات الطبية للمرضى المترددين على المستشفى وتواجد الفريق الطبي بالأقسام.



كما اطمأن على المرضى بالأقسام ومناظرة السجلات والتقارير الطبية للمرضي للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية لهم، والاستماع إلى المرضى لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم.



وفي نفس السياق قام الدكتور هشام شيحة مدير عام الطب العلاجي بالمرور على مستشفى السنطة المركزي، ورفع درجة الاستعداد وتقديم الخدمة الصحية واستقبال جميع الحالات الطارئة بجميع الأقسام، والتأكد من توفر جميع الأدوية والمستلزمات والأمصال، والتأكد من عدم وجود أجهزة معطلة، ومن عقود الصيانه ورفع الكهنه من جميع الاقسام ومدى جاهزية أجهزة التخدير والأدوية والمستلزمات، واتباع معايير الجودة ومكافحة العدوى.



وأشار إلى تحسن في مؤشرات الأداء وطلب منهم المزيد لعمليات الرمد والأنف والأذن والحنجرة وقوائم الانتظار لعمليات المفاصل وعمليات نفقة الدولة.



وفي نهاية المرور تم الثناء على طواقم الجيش الأبيض وحثهم على بذل مزيد من الجهد وتفعيل خدمة العيادات الخارجية عن طريق خدمة الواتس آب، وذلك تخفيفا عن المرضى واتباع الإجراءات الاحترازية.