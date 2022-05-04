تراجع جديد لأسعار الغاز في أوروبا

تراجعت أسعار الغاز في أوروبا مجددا، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بفضل تحسن حالة الطقس وزيادة الإمدادات القادمة من النرويج بعد الانتهاء من بعض أعمال الصيانة لمنشآت القطاع، وتدفق إمدادات الغاز الطبيعي المسال ما أدى إلى الحد من تأثيرات تراجع الإمدادات القادمة من روسيا حتى الآن.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الهولندي وهي العقود القياسية للسوق الأوروبية بنسبة 9ر1%. وزادت الإمدادات من النرويج ثاني أكبر دولة منتجة للغاز الطبيعي في أوروبا مع انتهاء أعمال الصيانة المخططة في محطة كوليسنس والانتهاء من ملء مستودعات ترول بالغاز.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، أن زيادة الإمدادات القادمة من النرويج ستخفف حدة المخاوف من تأثيرات العقوبات الأوروبية المحتملة على النفط الروسي والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي والفحم كمصادر للطاقة.

وتراجع سعر الغاز الهولندي بنسبة 4ر0% إلى 99 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل حتى الساعة الثامنة و55 دقيقة من صباح اليوم في أمستردام.