بلومبرج: الهند تتطلع لشراء النفط الروسي بسعر يقل عن 70 دولارا للبرميل

أفادت مصادر مطلعة، بأن الهند تسعى للحصول على تخفيضات أكبر على مشترياتها من النفط الروسي، وذلك للتعويض عن المخاطر التي قد تتعرض لها من جراء التعامل مع موسكو في وقت يبتعد عنها فيه المشترون الآخرون.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها نظرا لسرية المشاورات، القول إن الهند تسعى لشراء النفط الروسي عند أقل من 70 دولارا للبرميل، على أساس التسليم، للتعويض عن عقبات إضافية مثل تأمين التمويل لعمليات الشراء.

ويجري تداول خام برنت القياسي العالمي حاليا بسعر يقارب 105 دولارات للبرميل.

وقالت المصادر إن مصافي التكرير الحكومية والخاصة في ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم اشترت أكثر من 40 مليون برميل من الخام الروسي منذ بدء غزو أوكرانيا نهاية فبراير.

ووفقا لحسابات بلومبرج، فإن هذه الكمية تزيد بنسبة 20% عن إجمالي التدفقات الروسية للهند لعام 2021 ككل.

وجدير بالذكر أن الهند، التي تستورد أكثر من 85% من نفطها، أصبحت واحدة من بين المشترين القليلين المتبقين للخام الروسي، الذي يمثل مصدرا رئيسيا للإيرادات لحكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.