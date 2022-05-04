إطلاق استمارة إلكترونية لتقديم طلبات الإفراج عن الشباب المحبوسين احتياطيا

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أطلقت الدولة المصرية استمارة تقديم طلبات الإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، وفقا لما تم الاتفاق عليه بين لجنة العفو الرئاسي وأجهزة الدولة المعنية.

وتم إطلاق الاستمارة عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني للشباب عبر الرابط الإلكتروني:

https://egyouth.com/ar/release/

واشترطت الاستمارة عدم صدور أحكام قضائية على الأسماء المطلوب الإفراج عنها.

وأشارت صفحة الاستمارة إلى عبارة "الوطن يتسع للجميع… والاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية الأسبوع الماضي.

وشهد إفطار الأسرة المصرية توصية الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي والتي تم تشكيلها كأحد توصيات المؤتمر الوطني للشباب 2016 على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.