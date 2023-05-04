 مستوطنون يهاجمون الرعاة الفلسطينيين جنوب الخليل - بوابة الشروق
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مستوطنون يهاجمون الرعاة الفلسطينيين جنوب الخليل

أ ش أ
نشر في: الخميس 4 مايو 2023 - 1:35 م | آخر تحديث: الخميس 4 مايو 2023 - 1:35 م

هاجم عدد من المستوطنين، اليوم الخميس، الرعاة الفلسطينيين وقتلوا وسرقوا عددا من الأغنام في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن مجموعة مسلحة من مستوطني "خافات ماعون" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في مسافر يطا، هاجموا الرعاة قرب منطقة "مغاير العبيد" ومنعوهم من الرعي، واعتدَوا بالضرب على الشاب عز شحادة مخامرة (19 عاما)، ما أدى إلى إصابته برضوض، مهددين الشاب بالقتل في حال عودته إلى تلك المنطقة، كما طاردوا قطعان الماشية وقتلوا بالسكاكين رأسا من الأغنام وسرقوا أربعة أخرى.


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