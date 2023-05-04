 حملات على المواقف ومحطات الوقود للتأكد من الالتزام بالتسعيرة الجديدة بمركز مطاي في المنيا - بوابة الشروق
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حملات على المواقف ومحطات الوقود للتأكد من الالتزام بالتسعيرة الجديدة بمركز مطاي في المنيا

ماهر عبدالصبور
نشر في: الخميس 4 مايو 2023 - 4:50 م | آخر تحديث: الخميس 4 مايو 2023 - 4:50 م

أكد هشام فايز رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بالمنيا، اليوم الخميس، أنه تم المرور على المواقف العامة، وذلك بناء على اللجنة المشكلة من رئيس المدينة والنواب ومركز شرطة مطاي ومدير إدارة التموين ومباحث التموين وإدارة المواقف، لمتابعة مدى انتظام العمل والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة المقررة التي تم اعتمادها، وذلك عقب تحريك أسعار السولار، وقرار محافظة المنيا بالتعريفة الجديدة.

وقال هشام فايز، إنه تبين من خلال الجولة التزام أصحاب المحطات بالأسعار الجديدة والتزام السائقين بالتسعيرة الجديدة، كما تم وضع ملصقات للأسعار على محطات الوقود، وتوزيع قائمة أسعار تعريفة الركوب الجديدة على المواطنين وانتظام العمل وعدم وجود أي تكدسات.

وأعلن رئيس مركز مطاي، عن أنه في حالة ضبط أي سيارة يقوم سائقها بزيادة تعريفة الركوب يتم وقف خط السير فوراً واتخاذ اللازم قانوناً.

وكان الدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا، قد وجه بمتابعة محطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة بالمدينة والقرى ومراجعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة.

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