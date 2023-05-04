

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من الدولة بتعظيم قطاع الزراعة، وتوفير احتياجات المواطن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، المذاع عبر فضائية «DMC»، صباح الخميس، أن الوزارة تعمل على ملف القمح في العديد من النقاط؛ لأنه أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة، قائلًا إن التسعير أحد محاور تطوير زراعة القمح في مصر.

ولفت إلى تحديد سعر توريد القمح قبل موسم الزراعة بشهرين بـ1000 جنيه للإردب، ثم رفعه بعد ذلك إلى 1500 جنيه، مؤكدًا أن هذا السعر ضعف المطروح في موسم العام الماضي.

وأوضح أن عملية التسعير تستهدف تسحين حياة الفلاح، مضيفًا: «نريد تحسين دخله واستكمال دور مبادرة حياة كريمة، والتي تستهدف تطوير الحياة في الريف المصري وخدمة الفلاح».

وأشار إلى زيادة نقاط التجميع إلى 450 بمختلف أنحاء الجمهورية؛ لتسهيل عمليات نقل المحصول، لافتًا إلى أن سداد مبالغ التوريد للفلاح تتم خلال 48 ساعة.

وأكمل: «الأمر يخدم الفلاح بشكل أكبر ويساعده على تحسين دخله وتطوير حياته»، موضحًا أن الوزارة تعمل على تطوير التقاوي بشكل كبير، وإطلاق أصناف جديدة بشكل مستمر، وتطوير أساليب الزراعة ونظم الزراعة والري، لتحقيق إنتاج أفضل من القمح وبالتالي مضاعفة الإنتاجية.

وذكر أن الوزارة تقيس 3 أمور بالنسبة لتطوير أصناف القمح المنزرعة وهي: مقاومتها للظروف والتغيرات المناخية، وتحملها للإصابات ومقاومة الآفات، وزيادة الإنتاجية.