 قرغيزستان: الرئيس صدير جاباروف يزور روسيا حسب الجدول الزمني دون تغيير - بوابة الشروق
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قرغيزستان: الرئيس صدير جاباروف يزور روسيا حسب الجدول الزمني دون تغيير

أ ش أ
نشر في: الخميس 4 مايو 2023 - 6:50 م | آخر تحديث: الخميس 4 مايو 2023 - 6:50 م

أعلن إيربول سلطان باييف السكرتير الصحفي لرئيس دولة قرغيزستان، أن زيارة الرئيس القرغيزي صدير جاباروف، لروسيا سوف تتم حسب الجدول الزمني المحدد، وذلك على خلفية حدوث محاولة الهجوم الأخير على الكرملين في قلب العاصمة الروسية.

وأوضح باييف، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "آكي برس" القيرغيزية اليوم الخميس، أن جدول الأحداث الدولية بمشاركة الرئيس جاباروف لم يتغير.

كان السكرتير الصحفي لرئيس قيرغيزستان أعلن في وقت سابق أن جاباروف سيتوجه إلى العاصمة الروسية موسكو في الثامن من شهر مايو الجاري.

جدير بالذكر أن الكرملين (الرئاسة الروسية) أعلن أن الجيش والاستخبارات الروسيين عطّلا طائرتين بدون طيار حاولتا الهجوم على قصر الكرملين وسط العاصمة، فيما اتهمت موسكو كييف بالتخطيط لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.


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