مهاجم المنتخب الأوليمبي: تلقيت دعوة لتمثيل ألمانيا

قال مصطفى أشرف لاعب فريق بوروسيا مونشنجلادباخ ومنتخب مصر الأوليمبي، إنه تلقى دعوة في الفترة الماضية من أجل تمثيل المنتخب الألماني.
وأضاف مصطفى أشرف في تصريحات تليفزيونية: «خضت 3 مباريات في الموسم الحالي مع فريقي مونشنجلادباخ، وسبق لي الانضمام لأحد معسكرات المنتخب الأولمبي المصري».
وتابع: «وائل رياض هو من تواصل معي للانضمام للمنتخب الأولمبي الذي تواجدت معه مرتين، لقد كان التدريب مع هذا المنتخب شرف كبير بالنسبة لي»
وواصل مصطفى أشرف: «كانت تجربة رائعة وسعدت بالتواصل مع المدير الفني للمنتخب الأولمبي روجيرو ميكالي، كما تواصلت بالفعل مع منتخب مصر الأول لكننا لم نتوصل لشيء محدد حتى الآن».
وأتم: «تلقيت دعوات عديدة للانضمام إلى منتخبي ألمانيا الأول والأولمبي، لكن هذا الأمر ما زال قيد المفاوضات».