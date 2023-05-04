مهاجم المنتخب الأوليمبي: تلقيت دعوة لتمثيل ألمانيا

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قال مصطفى أشرف لاعب فريق بوروسيا مونشنجلادباخ ومنتخب مصر الأوليمبي، إنه تلقى دعوة في الفترة الماضية من أجل تمثيل المنتخب الألماني.

وأضاف مصطفى أشرف في تصريحات تليفزيونية: «خضت 3 مباريات في الموسم الحالي مع فريقي مونشنجلادباخ، وسبق لي الانضمام لأحد معسكرات المنتخب الأولمبي المصري».

وتابع: «وائل رياض هو من تواصل معي للانضمام للمنتخب الأولمبي الذي تواجدت معه مرتين، لقد كان التدريب مع هذا المنتخب شرف كبير بالنسبة لي»

وواصل مصطفى أشرف: «كانت تجربة رائعة وسعدت بالتواصل مع المدير الفني للمنتخب الأولمبي روجيرو ميكالي، كما تواصلت بالفعل مع منتخب مصر الأول لكننا لم نتوصل لشيء محدد حتى الآن».

وأتم: «تلقيت دعوات عديدة للانضمام إلى منتخبي ألمانيا الأول والأولمبي، لكن هذا الأمر ما زال قيد المفاوضات».