

أجرى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الخميس، جولة ميدانية تفقد خلالها سير العمل بعدد من مواقف سيارات الأجرة.

وتابع مدى التزام السائقين بالتعريفة المحددة، وخطوط السير المقررة لسيارات السرفيس، والنقل الجماعي، عقب تفعيل قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك سعر السولار بقيمة جنيه واحد ليصبح سعر اللتر 8.25 جنيه.

واستهل المحافظ، جولته بتفقد موقف طهطا وطما والمراغة، بمنطقة سيتي، والتقى عددًا من السائقين والركاب المترددين علي الموقف، واطمئن منهم على الالتزام بسعر التعريفة الجديدة المقررة من المحافظة، وعدم المغالاة، أو استغلال المواطنين.

ووجه بالتنسيق التام مع مديرية أمن سوهاج وإدارة المرور، والمواقف، والوحدات المحلية؛ لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف، ومحطات الوقود، والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة لمخالفة تعريفة الركوب المقررة.

وشدد على ضرورة الإعلان بشكل واضح عن التعريفة الجديدة بجميع المواقف، وإلزام السائقين بوضع ملصقات على السيارات تحمل خط السير، والتعريفة الجديدة المقررة.