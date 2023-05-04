حذر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي لاعبيه من مواجهة بيراميدز، غدا الجمعة، في كأس السوبر، معلقا على اعتذار الزمالك عن عدم خوض اللقاء.

قال كولر في مؤتمر صحفي اليوم الخميس بإمارة أبو ظبي "الأهلي يطمح للفوز بكل البطولات، وسأبذل كل ما لدي لتحقيق اللقب".

أضاف المدرب السويسري "بيراميدز فريق مميز ومحترم، لكن لم يسبق له الفوز بالألقاب، ولديه دوافع لتحقيق أول بطولة في تاريخه، مما يزيد من صعوبة المواجهة، بخلاف الإمكانيات المميزة للاعبيه".

وعلق المدير الفني للأهلي على اعتذار الزمالك عن عدم المشاركة في السوبر، قائلا "بالطبع تأثرنا، لأننا أهدرنا وقتا كبيرا في التحضير لمواجهة الزمالك، ولكن نعلم أيضا قدرات بيراميدز، ولم يختلف التحضير كثيرا، لأننا واجهنا هذا الفريق منذ فترة قصيرة في نهائي كأس مصر".

وبسؤاله من الأصعب الزمالك أم بيراميدز، رد مارسيل كولر "لا أحب المقارنة، لأنهما فريقان مميزان بقدرات عالية ولاعبين مميزين، من الممكن أن يختلف أسلوب لعبهما، ولكن الأهم كيف سنلعب ونحضر خطتنا طبقة لطريقة الخصم".

وأتم مدرب الأهلي تصريحاته في هذا الشأن "أكرر يبقى الأهم أداء فريقي في المباراة".