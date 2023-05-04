وزيرا خارجية روسيا والهند يؤكدان تعزيز التنسيق والشراكة بين البلدين

التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، بنظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار في إطار زيارته للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

وجرى خلال اللقاء وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، تبادل وجهات النظر حول القضايا الرئيسية للعلاقات الثنائية بما في ذلك الجدول الزمني للقاءات المقبلة، فضلا عن قضايا على جدول الأعمال الدولي والإقليمي، واتفق الطرفان على مواصلة اتباع مسار بناء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب للعلاقات بين الدول.

وقد أعرب الوزيران عن تقديرهما العميق لسبل التعاون في المجالات الرئيسية للشراكة الاستراتيجية المتميزة بشكل خاص بين البلدين، فيما تم التأكيد على النية لتعزيز أنشطة التنسيق لتطوير نهج مشترك في إطار التفاعل في أهم المنصات الدولية، بما في ذلك منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس والأمم المتحدة ومجموعة العشرين.