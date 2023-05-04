رفع تعريفة ركوب أتوبيسات هيئة النقل العام بعد ارتفاع أسعار السولار

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قال مصدر مسؤول بوزارة التنمية المحلية، إنه سيتم تحريك أسعار تعريفة ركوب أتوبيسات هيئات النقل العام بالمحافظات على خلفية تحريك أسعار السولار اليوم.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الشروق"، أنه سيتم رفع تعريفة كافة وسائل المواصلات سواء في الخطوط الداخلية والخارجية بالمحافظات، أو بين المحافظات وبعضها البعض.

وأوضح، أنه سيتم تشكيل حملات مكثفة للرقابة على محطات الوقود والمواقف للتأكد من انتظام العمل والالتزام بالتعريفة الجديدة، وسيتم تغريم المخالفين.

قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه للتر وذلك اعتبارا من الساعة الثانية من صباح يوم الخميس الموافق 04 / 05 / 2023، وفقا لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية.

وأضاف البيان، أن اللجنة قررت تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80، و10.25 جنيه للتر البنزين 92، و11.50 جنيه للتر البنزين 95، وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.

وقد اجتمعت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية يوم الأربعاء الموافق 3 / 5 / 2023 لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائى.