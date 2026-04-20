الأوقاف: دور طائفة البهرة في تطوير مساجد آل البيت تمويلي وليس إداريا

علق الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، على استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لسلطان طائفة البهرة مفضل سيف الدين، وأبنائه بحضور السيد مفضل محمد حسن، مُمثل سلطان طائفة البهرة بالقاهرة.

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء اليوم الإثنين، إن دور طائفة البهرة يقتصر على تمويل تطوير مساجد آل البيت، لكن دون أي دور في الإدارة.

وأضاف أن إدارة مساجد آل البيت مصرية خاصة، فيما يتعلق بالإشراف الهندسي، ومراجعة مقترحات الترميم والنقوش، وغيرها.

ولفت إلى أهمية هذه الزيارة التي تحمل العديد من الرسائل الرمزية، وتعزز مبدأ التآخي والتلاقي لما فيه مصلحة المواطنين، بجانب الابتعاد وتجنب الانخراط في السياسات القائمة على التمذهب، مضيفًا: «مصر تفتح ذراعيها لكل محب للسلام ومحب للخير».

وأوضح أن الدولة دائمًا ما تقدم العرفان والشكر لمستحقيه، ومنها طائفة البهرة، والتي استقبل رئيس الجمهورية، سلطانها اليوم لشكره على مساعدتهم في العناية بمساجد آل البيت والمساجد التاريخية والأثرية بمصر، قائلًا: «إحنا أمام مجموعة برهنت مرارًا على سلامة النية والقصد».

ونوه إلى أن للطائفة إسهامات أخرى في مشاريع يقوم عليها صندوق تحيا مصر، ومنها دعم المبادرات المرتبطة بالصحة ورفاهية المجتمع، مضيفًا: «مصر حريصة ممثلة في رئيسها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بنقول كل الشكر والعرفان والتقدير على هذه الجهود».

وأشار إلى أن تطوير مساجد آل البيت، سيجذب السياحة الدينية لهذه المزارات بشكل أكبر، وهو ما تطرق إليه لقاء اليوم وفق ما أعلنه السفير محمد الشناوي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وذكر أن وزارة الأوقاف خصصت مسجد الحسين لتنفيذ ملتقى الفكر الدولي الإسلامي، الذي عقد لأربع مرات خلال شهر رمضان، ويستمر لمرة شهريًا، قائلًا: «بنتكلم على حاجة جامعة لأناس كثيرين بنتكلم على حاجة وملتقى يأمه كل مرة عدد أكبر من الدول».

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة، وأنجاله الأمير جعفر الصادق عماد الدين، والأمير طه نجم الدين، والأمير حسين برهان الدين، وبحضور السيد مفضل محمد حسن، مُمثل سلطان طائفة البهرة بالقاهرة.

وأشاد الرئيس بالمسيرة الطويلة من العلاقات التي تجمع مصر بطائفة البهرة، مثمناً الدور الذي يقوم به السلطان وطائفة البهرة في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت، والمساجد الأثرية بالقاهرة، بجانب ما تقوم به الطائفة من مشروعات تنموية وخيرية في مصر، حيث أكد الرئيس حرص مصر على الاستمرار في تطوير مساجد آل البيت بالبلاد، مع تقديم كافة المُساعدات المُمكنة لتسهيل الأعمال التي تقوم بها الطائفة في هذا الشأن.