مسئول أمريكي لأكسيوس: واشنطن تسعى لانتزاع ورقة مضيق هرمز من إيران

أفاد موقع أكسيوس، نقلًا عن مسئول أمريكي رفيع، بأن الولايات المتحدة تسعى إلى "انتزاع ورقة مضيق هرمز" من إيران، في إشارة إلى تقليص نفوذ طهران على هذا الممر البحري الحيوي.

وقال مسئول في الإدارة الأمريكية للموقع: "لقد سئم دونالد ترامب من الأمر. يريد إنهاءه. لا يعجبه سيطرة إيران على مضيق هرمز، ولا يعجبه أن يلوّحوا لنا بهذا الأمر. لا يريد القتال. لكنه سيفعل ذلك إذا شعر أنه مُضطر".

كما نقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن التراجع عن خطوة فتح المضيق يعكس وجود انقسام داخلي في إيران، بين رئيس البرلمان وقيادة الحرس الثوري الإيراني، بشأن إدارة هذا الملف الحساس.