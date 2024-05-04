إيقاف حركة القطارات بين محطتي الحمام والعُميد بخط «القباري - مرسي مطروح» بسبب تنفيذ القطار السريع

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف حركة القطارات بين محطتي (الحمام / العُميد) بصفة مؤقتة اعتبارا من يوم الإثنين القادم إلى يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو الجاري، وذلك لتنفيذ الأعمال الصناعية لمشروع الخط الأول من شبكة القطار السريع (العين السخنة – العلمين – مطروح).

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم السبت، إنه سيتم اختصار كافة القطارات المتجة من (محرم بك) إلى (مرسي مطروح) بمحطة (الحمام)، واختصار القطارات المتجة من (مرسى مطروح) إلى (محرم بك) بمحطة (العُميد)، واختصار قطاري ( 648 و655 ) ركاب (محرم بك / الضبعة) بمحطة (الحمام).

وأضافت أنه تم تعديل ميعاد قطار رقم 656 ركاب (محرم بك / الضبعة) كما هو موضح بالجداول المرفقة، وتعديل ميعاد قطار (657) ركاب (مرسي مطروح / محرم بك) كالجداول المرفقة.

وأشارت هيئة السكك الحديدية إلى التنسيق مع الهيئة القومية للطرق والكباري والنقل البري بتوفير أتوبيسات لنقل الركاب بين محطتى (الحمام) و (العُميد) خلال تلك الفترة بما يتناسب مع مواعيد القطارات.

وذكرت أن هذه الإجراءات تأتي في طار جهود التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة، وضمن خطة وزارة النقل للإرتقاء بكافة مرافق النقل وخاصة مرفق السكك الحديدية.