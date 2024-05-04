 الزمالك بطلا لإفريقيا لسيدات الطائرة على حساب الأهلي ويتأهل لكأس العالم للأندية - بوابة الشروق
الأحد 5 مايو 2024 12:14 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الزمالك بطلا لإفريقيا لسيدات الطائرة على حساب الأهلي ويتأهل لكأس العالم للأندية

علي البحيري
نشر في: السبت 4 مايو 2024 - 11:53 م | آخر تحديث: السبت 4 مايو 2024 - 11:53 م

توج الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الزمالك بلقب بطولة إفريقيا للأندية للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على الغريم التقليدي الأهلي في النهائي بنتيجة الأشواط 3-2 مساء اليوم السبت في صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

وانتهى الشوط الأول بفوز الأهلي 29-27 بينما فاز الزمالك في الشوط الثاني بنتيجة 25-18 ليعود الأهلي ويحسم الشوط الثالث بنتيجة 25-13 قبل أن يعود الزمالك ويفوز بالشوط الرابع بنتيجة 25-21 لتصل المباراة لشوط فاصل يحسمه الزمالك بنتيجة 15-13 ويحقق اللقب الثاني في تاريخه .

وتأهل الزمالك ليمثل قارة إفريقيا في كأس العالم للأندية بالصين العام الجاري .

‏‎وكان الأهلي بقيادة مدربه إبراهيم فخر الدين قد تأهل للنهائي بعد أن فاز على الأنابيب الكيني في نصف النهائي بنتيجة 3-1 بينما تأهل الزمالك بقيادة مدربه أحمد فتحي للنهائي بعد أن فاز على البنك التجاري الكيني بنتيجة 3-1 .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك