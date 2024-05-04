الاحتلال يعتقل حارس قنصل اليونان في القدس بعد الاعتداء عليه

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حارس القنصل اليوناني في القدس، أثناء وجوده في كنيسة القيامة.

وأفاد شهود عيان، بأن شرطة الاحتلال هاجمت الحارس الشخصي للقنصل اليوناني، في كنيسة القيامة خلال الاحتفال بـ"سبت النور"، واعتقلته بشكل همجي، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأحيت الكنائس المسيحية، التي تسير حسب التقويم الشرقي، "سبت النور"، الذي يسبق أحد القيامة (عيد الفصح المجيد).

وترأس بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن للروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث، صلاة خاصة في كنيسة القيامة بالقدس المحتلة، بحضور لفيف من المطارنة والكهنة، وعدد من المصلين الذين تمكنوا من الوصول إلى الكنيسة رغم القيود والحواجز العسكرية التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي في محيط البلدة القديمة.

وغابت المظاهر الاحتفالية والمسيرات الكشفية التي تجري سنويا، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ أكتوبر الماضي.

وفي غزة، أقيمت الصلوات في كنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس، بمشاركة عدد من النازحين المتواجدين في الكنيسة.