محافظ شمال سيناء يهنئ الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

قدم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك خلال إلى زيارته بطريركية الاقباط الأرثوذكس بضاحية السلام بالعريش، في حضور القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية.

وأكد المحافظ وحدة الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه، وأن سيناء أرض مقدسة سار على أرضها عدد كبير من الأنبياء، كما كانت أولى محطات العائلة المقدسة، مشيرًا إلى أن مصر كلها تحتفل بعيد القيامة، وأن هذه الأيام تشهد عدد من الأعياد الدينية الإسلامية والمسيحية والوطنية.

وأعلن المحافظ عن إنشاء مدينة السيسي الجديدة على أرض شمال سيناء في منطقة العجرة جنوب قرية الجورة، حيث إن المدينة الجديدة ستكون مدينة زراعية سكنية عبارة عن منزل فاخر و٥ أفدنة على نمط التجمعات التنموية، إضافة إلى إنشاء منطقة صناعية جنوب رفح للصناعات الغذائية.

وأشار المحافظ إلى أنه خلال العيد القومي للمحافظة طرح 3 مشروعات تنموية وهي مدينة رفح الجديدة وقرى الصيادين في بئر العبد والمرحلة الثانية من التجمعات التنموية في منطقة وسط سيناء.

ومن جانبه وجه الأنبا قزمان، أسقف سيناء الشمالية، التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الاهتمام بتنمية وتعمير سيناء وإعادة الأمن والأمان في كل ربوعها.

وأشار أسقف سيناء الشمالية إلى أن كل من الدين الإسلامي والمسيحي يحضان على المحبة والسلام، لافتًا إلى أن القيامة تعني الاستقرار في حياة سعيدة مستقرة لا يشوبها شيء، فيها السلام والمحبة والاطمئنان.



