قال السفير نبيل فهمي وزير الخارجية السابق، إنّ أي اتفاق بشأن غزة لن يدوم إلا إذا وافقت إسرائيل للاستجابة للرغبة العربية والدولية لاعتبار ذلك خطوة نحو الحل الكامل للقضية الفلسطينية.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت، مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء السبت، أن هذا الأمر يظل مستبعدا في ظل رئاسة بنيامين نتنياهو للحكومة الإسرائيلية.

وأشار إلى أن إسرائيل تنفذ مناورة تقوم على محاولة تحميل الفلسطينيين مسئولية فشل التوصل لاتفاق بشأن حرب غزة. ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تحاول تخفيف الضغط عليها من الرأي العام (الداخلي) ودول الجوار العربية، بجانب الولايات المتحدة.

وأكّدت أن واشنطن لا تتخذ موقفا متوازنا لكنها منحازة بشكل كبير لإسرائيل، غير أن الخطاب الذي تتبعه حاليا نابع من أنها مقبلة على إجراء انتخابات في الفترة المقبلة.

وشدد على أن الاضطرابات الحالية تنعكس سلبًا على التأييد الذي يمكن أن يحصل عليه (الرئيس الأمريكي جو بايدن) من يسار الوسط الديمقراطي الذي يضم عددا من العرب والمسلمين الأمريكان.

ونوه بأنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق قبل الانتخابات الأمريكية، فإن الأمور ستتفجر مجددا بعدها.