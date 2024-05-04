محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة الحي الإماراتي

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أقام الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، قداس عيد القيامة المجيد، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، والبابا كيرلس بالحي الإماراتي، بنطاق حي الجنوب.

وجاء ذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ ببورسعيد.

وحرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على تهنئة مطران بورسعيد، وشعب الكنيسة بحلول عيد القيامة المجيد، مؤكدا وحدة أبناء مصر كنسيج وطني واحد، مشيدًا بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التي تجمع بين المسيحيين والمسلمين.

وأضاف "الغضبان": "روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان".

وحرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على تهنئة الأطفال في الكنيسة والحديث معهم، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة مع بعضهم.