قال عبدالرحمن الشيخ مدير مشروعات بقطاع دعم الصناعة بالمبادرة الوطنية لتوطين الصناعة «ابدأ»، إن الصناعة تعتبر قاطرة الاستثمار.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «dmc»، مساء السبت، أنه كلما اعتمدت الدولة على الصناعة المحلية تزيد فرص الاستثمار وهو ما ينعكس بدوره على الناتج القومي.

وأشار إلى أنه كلما كانت الأمور سهلة ومُيسرة أمام المصنِّع تزيد أيضًا فرص الاستثمار، وهو ما عمل عليه قطاع دعم الصناعة في المبادرة، حيث تم العمل على تذليل كل العقبات التي يمكن أن تواجه المستثمر.

ولفت إلى العمل على خلق وسيلة تواصل سهلة ومباشرة مع المصنّعين، من خلال الموقع الرسمي للمبادرة، وأفاد بأنه يتم تحليل الشكاوى أو المقترحات المقدمة من المُصنّعين بشكل علمي.

وأوضح أن المبادرة تعمل على دراسة حالة المصنع سواء من ناحية النمو الاقتصادي أو المشكلات التي يمكن أن تواجهه مستقبلا، ومن ثم تتم بلورة كيفية دعم المصنع وتذليل المشكلات التي تواجهه.

وأكّد أن هناك استجابات كبيرة من الجهات الأخرى، باعتبار أن العمل على حل المشكلات يقوم على فكرة قطار التنمية المُجمّع سواء بالنسبة للمبادرة أو الجهات الداعمة أو للمستثمر.