محافظ الأقصر يقدم عددا من الهدايا احتفالا بعيد القيامة المجيد

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قدم المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، التهنئة لأطفال جمعية أصدقاء الكتاب المقدس القبطية الأرثوذكسية للبنين بالكرنك وجمعية جنود المسيح القبطية الأرثوذكسية للبنات بالأقصر، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وقام ألهم، خلال زيارة مقر الجمعيتين، والتي رافقه خلالها اللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، ومحمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالأقصر والدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين، بتقديم عدد من الهدايا والمعايدات للأطفال، موجها لهم التهنئة بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد.

وأكد ألهم خلال الزيارة أن أبناء مصر مسلمين ومسيحيين سيظلون رمزا للتسامح ويدًا واحدة ضد أي محاولات لبث الفتنة والفرقة بينهم وأن مصر ستظل دائما نسيج مترابط بأواصر المحبة والسلام.

كما أكد محافظ الأقصر أن المصريين جميعا شركاء في النهوض وتحقيق رخاء واستقرار وطننا الغالي.