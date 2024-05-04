مسئولة أممية: شمال قطاع غزة يعاني مجاعة شاملة تتجه إلى جنوبه

أكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، وجود مجاعة شاملة في شمال قطاع غزة تنتقل نحو الجنوب.

ونوهت ماكين بحسب تقرير نشر على الموقع الرسمي للمنظمة، إلى أن السكان في قطاع غزة يعانون من نقص حاد في الغذاء، وانعدام الأمن الغذائي بعد مرور سبعة أشهر من الحرب.

وأشارت إلى أن أقوالها هذه تأتي بناء على ما رآه البرنامج على أرض الواقع، مضيفة: «هناك رعب حقيقي، ومن الصعب جدا النظر إليه أو سماعه».

وأعربت عن آمالها في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، والبدء في إطعام هؤلاء الناس ولا سيما في الشمال بطريقة «أسرع بكثير».

وكانت المنظمات الإنسانية حذرت منذ أشهر بأن العدوان الإسرائيلي على غزة، دفع القطاع نحو حافة المجاعة.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ211 على قطاع غزة.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 32 شهيدًا و41 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 34 ألفًا و654 شهيدًا، و77 ألفًا و908 إصابات.

ونوهت الوزارة إلى أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات؛ لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم