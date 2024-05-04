إصابة عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية

أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة لأنباء القطرية "قنا".

وأصيب فلسطيني برصاص الاحتلال في ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الطواقم الطبية في مستشفى طولكرم الحكومي تعاملت مع إصابة حرجة برصاص الاحتلال الحي في الصدر، وصلت من ضاحية شويكة، وتم إدخاله لغرف العمليات.

وأصيب 6 فلسطينيين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع بينهم مسنة ورضيع، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع 6 إصابات بالاختناق، وجرى إخلاؤهم من منزلهم بعد تعرضه للغاز المسيل للدموع من بينهم مسنة وطفل رضيع، خلال مواجهات اندلعت مع المواطنين عقب اقتحام الاحتلال للبلدة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، شابا من مخيم عين السلطان في محافظة أريحا على حاجز عسكري قرب فصايل شمال المدينة.

فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت ريما شمال مدينة رام الله، واعتدت على طفل بالضرب.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتدت بالضرب على طفل أثناء وجوده في الشارع، واندلعت مواجهات مع الشبان، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام.

وكان 6 فلسطينيين قد استشهدوا في وقت سابق اليوم، نتيجة استهداف قوات الاحتلال منزلا في بلدة دير الغصون شمالي طولكرم.

وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس، يوميا حملات مداهمة واقتحامات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص، وقد زادت وتيرتها بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.