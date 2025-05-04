أردوغان: إسرائيل منزعجة للغاية من قوة تركيا في المنطقة

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ضرورة انتهاء دوامة الصمت العالمي إزاء المجازر والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وقال في صريحات صحفية، نقلتها وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، اليوم الأحد، إن «إسرائيل منزعجة للغاية من قوة تركيا في المنطقة».

ولفت إلى أن «أنقرة تتابع عن كثب الخطوات التي يمكن أن تتخذها (إسرائيل) أو تخطط لاتخاذها بشأن تركيا».

وأضاف: «العالم أكبر من إسرائيل وعليه إخماد كرة اللهب هذه التي تحاول إشعال النار في أرجاء المعمورة»، وفقًا لتعبيره.

وأمس السبت، نفت وزارة الخارجية التركية، صحة الادعاءات بشأن السماح لطائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستخدام المجال الجوي التركي.

وقال المتحدث باسم الوزارة أونجو كتشالي، في بيان: «إن الادعاءات بأن طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي حصلت على إذن بالتحليق فوق الأراضي التركية غير صحيحة على الإطلاق، ولم نتلق أي طلب في هذا الاتجاه».

وكان من المقرر أن يزور نتنياهو أذربيجان في الفترة من السابع إلى 11 مايو الجاري؛ حيث كان من المفترض أن يلتقي نتنياهو خلال الزيارة بالرئيس إلهام علييف.

لكن مكتب نتنياهو، قال السبت، إنه تقرر تأجيل زيارة رئيس الوزراء المقررة خلال الأيام المقبلة إلى أذربيجان، مرجعاً ذلك لعدة أسباب منها التطورات الأخيرة في غزة وسوريا.

فيما نقل موقع «والا» الإسرائيلي عن مصادر، أن رفض تركيا منح طائرة نتنياهو تصريحا للمرور من مجالها الجوي هو سبب تأجيل الزيارة.