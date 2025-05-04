التشيك تقود محادثات إمدادات الذخيرة لأوكرانيا حتى عام 2026

تقود التشيك محادثات لتمديد عمليات تسليم الذخيرة الثقيلة لأوكرانيا حتى عام 2026، وفقا لما صرح به الرئيس التشيكي بيتر بافل، اليوم الأحد، عقب لقائه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في براغ.

وقال بافل إن مبادرة الذخيرة التشيكية، التي تموّلها 11 دولة، تسير وفق المخطط لتسليم 1.8 مليون قذيفة إلى كييف خلال هذا العام، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

من جهته، وصف زيلينسكي هذه المبادرة بأنها "قرار قوي جدا" وأضاف أنها "تعمل بشكل رائع".

وتأتي هذه الخطوة في وقت يقوم فيه الحلفاء، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، بمحاولات متعثرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب دخلت عامها الرابع.

وحذر بافل من أن تقليص المساعدات العسكرية قد يشجع روسيا على إحياء هدفها الأصلي باحتلال كامل الأراضي الأوكرانية، ما يطيل أمد الصراع.

وأضاف: "نحن نتفاوض في الوقت ذاته بشأن إمدادات الذخيرة للعام المقبل، لأننا من الواضح لا يمكننا أن نفترض تحقيق السلام هذا العام".

وتُعد جمهورية التشيك حليفا قويا لكييف داخل الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وهي تنسق عمليات الإمداد الدولية بالذخيرة، وتستضيف أيضا واحدة من أكبر مجموعات اللاجئين الأوكرانيين.