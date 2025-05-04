تناول رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، التطورات في قطاع غزة، والانتقادات الداخلية لسلوك الحكومة خلال الحرب.

وقال في كلمة مسجلة، مساء الأحد، إن تل أبيب ستنفذ خطة لحسم الحرب في غزة على مراحل، مشيرًا إلى عقد الكابينيت الأمني والسياسي جلسة اليوم، ستناقش المرحلة المقبلة من الحرب على القطاع.

ولفت إلى أن الخطة تركز على مهمتين؛ إعادة المحتجزين الإسرائيليين، وهزيمة حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، مشددًا على أن «وجود حماس يجب أن ينتهي في غزة».

وذكر أن «الجيش جاهز وقوي لحسم المعركة في غزة»، مضيفًا: «الحرب في غزة ستنتهي عندما نحقق نصرًا كاملًا ومطلقًا»، بحسب مزاعمه.

وادعى أن الضغط العسكري نجح وسينجح حتما في إعادة المحتجزين، مستنكرًا الانتقادات الموجهة للدولة بعدم بذل جهود كافية لإطلاق سراحهم.

وزعم توجيه ضربات قاتلة لحماس وحزب الله، مستشهدًا باغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله، والقادة بحركة حماس: محمد الضيف، وإسماعيل هنية، ويحيى السنوار.