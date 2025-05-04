قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن هيئة التنمية الصناعية خصصت 2700 قطعة أرض صناعية للمستثمرين حتى الآن من خلال الأربعة طروحات التي عبر منصة «مصر الصناعية الرقمية» منذ إنشائها.

وتوقع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN» أن يتجاوز العدد 3000 قطعة أرض محجوزة مع الطرح الجديد المقرر في يونيو المقبل، مؤكدا أن التخصيص يجري «بكل شفافية أمام كل الناس».

وأكد أن المنصة الرقمية سهلت الإجراءات بشكل كبير على المستثمرين، مشيرا إلى توفيرها قطعة الأرض للمستثمر بعد أسبوع واحد من تعبئة البيانات والمعايير التي يطلبها على المنصة.

وأشار إلى إلغاء التعامل المباشر بين الموظف والمستثمر، موضحا أن المنصة توفر للمستثمر الحصول على رخصة بناء أو تشغيل، أو الاستعلام، أو تقديم التقارير، أو سداد الرسوم، أو استخراج السجل الصناعي؛ كل ذلك إلكترونيا.

ولفت إلى إصدار الوزارة لـ 1439 رخصة بناء، بالإضافة إلى حصول 4382 مصنعا على رخص تشغيل جديدة خلال الفترة الماضية.

ونوه إلى تشكيل لجنة برئاسة هيئة التنمية الصناعية تضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية مثل البيئة وسلامة الغذاء والدواء، مؤكدا أن دور اللجنة «ليس التفتيش؛ ولكن المراجعة وتقديم المعاونة والمساعدة للمصانع».