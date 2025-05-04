رومانيا المنقسمة تجري إعادة للانتخابات الرئاسية

يتوجه الناخبون الرومانيون إلى مراكز الاقتراع اليوم الأحد لإعادة الانتخابات الرئاسية التي أجريت العام الماضي والتي تم إلغاؤها بسبب مخالفات.

وفي حين تشير استطلاعات الرأي إلى أن جورج سيميون من حزب تحالف وحدة الرومانيين اليميني المتطرف لديه الأفضلية، فإنه من غير المتوقع أن يحقق أي من المرشحين الـ 11 أغلبية مطلقة مباشرة، مما يعني أنه من المرجح إجراء جولة إعادة.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 6 صباحا (0400 بتوقيت جرينتش) وتغلق في الساعة 8 مساء.

وإذا لزم الأمر، ستجرى جولة إعادة في 18 مايو الجاري بين المرشحين الحاصلين على المركزين الأول والثاني في الجولة الأولى .

وفي الانتخابات الأولى اتي جرت في نوفمبر الماضي، فاز المرشح الموالي لروسيا كالين جورجيسكو بالجولة الأولى، بعد أن قام بحملة كبيرة على منصة تيك توك عبر الإنترنت.

ومع ذلك، قبل وقت قصير من التصويت المقرر لجولة الإعادة، ألغت المحكمة الدستورية الجولة الأولى بسبب مخالفات في تمويل الحملة الإنتخابية.

وتم منع جورجيسكو أيضا من الترشح للرئاسة مرة أخرى ويخضع للتحقيق من قبل مكتب المدعي العام منذ فبراير/شباط لتقديمه بيانات كاذبة حول تمويل حملته.

ومن غير الواضح من استطلاعات الرأي المسبقة من قد يأتي في المركز الثاني بعد تصويت الأحد. وينظر إلى مرشح الحزب الوطني الليبرالي اليميني الوسطي كرين أنتونسكو، وعمدة بوخارست الليبرالي المحافظ نيكوسور دان، ورئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي السابق فيكتور بونتا على أنهم منافسون محتملون.

ويقول المرشح الأوفر حظا سيميون إن هدفه هو ضمان "العدالة" لجورجيسكو إذا فاز في الانتخابات. ولم يستبعد مساعدة جورجيسكو في الوصول إلى منصب رئيس الوزراء.

يشار إلى أن من يشغل منصب الرئيس في رومانيا يحق له صياغة السياسة الخارجية والأمنية للبلاد.