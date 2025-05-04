إلغاء اجتماع الكابينت حول توسيع العملية البرية في غزة بعد قصف مطار بن جوريون

أفاد موقع «والا» العبري، صباح الأحد، بإلغاء اجتماع الكابينت الأمني والسياسي بشأن توسيع العملية البرية في غزة، وذلك بعد قصف مطار بن جوريون.

وكان من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل اليوم الأحد، لمناقشة خطط توسيع الهجوم على قطاع غزة.

كما أعلن مكتب نتنياهو إرجاء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أذربيجان، التي كانت مقررة في الفترة من 7 وحتى 11 مايو الجاري، بسبب التطورات في قطاع غزة وسوريا.

وصباح الأحد، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بفشله اعتراض صاروخ اليمن، قائلًا إن الصاروخ سقوط في محيط مطار تل أبيب.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «عقب تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق، جرت عدة محاولات لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن، ورصدنا سقوط الصاروخ في منطقة مطار بن جوريون، ويجرى التحقيق في الحادث».

وفي وقت سابق، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب والقدس ومستوطنات بالضفة جراء إطلاق صاروخ من اليمن.

وأفادت القناة 12 العبرية بوقف الرحلات القادمة والمغادرة من مطار بن جوريون.

من جانبها، أفادت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، بأن آلاف الإسرائيليين فروا إلى الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن هناك عددا من الإصابات الطفيفة في مطار بن جوريون إثر سقوط صاروخ.