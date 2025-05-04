انتخبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء السبت، عزام الأحمد أمينا للسر، خلفا لحسين الشيخ الذي أصبح نائبا لرئيس اللجنة ونائبا لرئيس الدولة.

جاء ذلك في مستهل اجتماع عقدته اللجنة برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله، وفق وكالة الأنباء الرسمية “وفا”.

وقالت الوكالة “ترأس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اجتماعا للجنة التنفيذية حيث تم في بداية الجلسة انتخاب عضو اللجنة عزام الأحمد، أمينا لسر اللجنة التنفيذية بالإجماع”.

وإضافة إلى عضويته في اللجنة التنفيذية، يتمتع الأحمد بعضوية اللجنة المركزية لحركة “فتح”.

وعزام الأحمد (78 عاما) من مواليد قرية رمانة شمال غرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، وتدرج في مواقعه التنظيمية داخل حركة “فتح”، إضافة إلى فوزه مرتين في انتخابات المجلس التشريعي عامي 1996 و2006، كما تولى عدة وزارات في حكومات فلسطينية متعاقبة.

وبذلك يحل الأحمد، مكان عضو اللجنتين التنفيذية للمنظمة والمركزية لحركة “فتح” حسين الشيخ، الذي أصبح نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ونائبا لرئيس دولة فلسطين، بعد تصديق اللجنة التنفيذية في 26 أبريل الماضي، على الترشيح المقدم من الرئيس عباس لتعيينه في المنصب.

وفي دورته الـ32 يومي 23 و24 أبريل الماضي، قرر المجلس المركزي الفلسطيني، وهو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس دولة فلسطين وتعيينه.

وتأتي التغييرات في هرم القيادة الفلسطينية وسط مطالبات عربية وإقليمية ودولية لها بإجراء إصلاحات سياسية في السلطة الوطنية ومنظمة التحرير.

كما تأتي بينما ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 960 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.