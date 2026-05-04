أعلنت زفيم داجديلن السياسية في حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" الألماني المعارض، أنها تعتزم إجراء حوار علني مع السفير الروسي في برلين سيرجي نيتشايف.

وقالت داجديلن: "نريد أن نناقش معًا كيف يمكن لمواجهة صادقة مع الذاكرة التاريخية أن تسهم في بناء الثقة وتحقيق سلام دائم بين ألمانيا وروسيا".

وتشهد العلاقات الرسمية بين ألمانيا وموسكو توترًا شديدًا، لا سيما منذ الحرب الروسية - الأوكرانية.

وتوجه ألمانيا إلى روسيا اتهامات من بينها شن "هجمات هجينة" على أنظمة الاتصالات الألمانية والتحضير لصراع عسكري محتمل.

وأعلنت داجديلن، أن من المقرر عقد اللقاء تحت عنوان "ندوة صباحية عن السلام عبر الحوار" يوم الأحد المقبل، أي بعد يوم من إحياء روسيا لذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي السابق على ألمانيا النازية.

وأوضحت السياسية الألمانية المعارضة، أن النقاش سيركز على مستقبل العلاقات الألمانية الروسية إلى جانب سياسات إحياء الذكرى.

وينتقد حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" منذ فترة، سياسة العقوبات الأوروبية ضد روسيا، وكذلك خطط تعزيز تسليح الجيش الألماني، كما يطالب بالعودة إلى استيراد الطاقة من روسيا.