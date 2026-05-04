ميرتس يتعهد بتوفير الحماية والتضامن لليهود في ألمانيا

تعهد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بتوفير الحماية والتضامن لليهود في ألمانيا في ظل ما وصفه بتزايد وتيرة معاداة السامية.

يذكر أن ميرتس يترأس الحزب المسيحي الديمقراطي الذي يشكل مع شقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ما يعرف بـ الاتحاد المسيحي، وهو الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وقبيل اجتماع لهيئة رئاسة الحزب المسيحي عُقد في حرم المركز التعليمي اليهودي "حباد" في برلين، قال ميرتس اليوم الاثنين إن "الحياة اليهودية جزء من ألمانيا".

وأضاف ميرتس: "من يهاجم الحياة اليهودية في ألمانيا، يهاجم مجتمعنا وديمقراطيتنا". وأكد أن "ألمانيا تتحمل مسؤولية تاريخية لحماية هذه الحياة في البلاد"، مشيرًا إلى أنها تتعرض حاليًا لتهديد لم تشهده منذ فترة طويلة، في ظل ارتفاع أعداد الجرائم والاعتداءات وعمليات الكتابة على الجدران.

من جانبه، رحّب الحاخام يهودا تايشتال بقيادة الحزب المسيحي، ووصف اليوم بأنه "يوم الأمل" بالنسبة لمستقبل الحياة اليهودية في ألمانيا. وقال: "في ظل تزايد معاداة السامية والوضع العالمي العام، فإن وقوفنا هنا اليوم ليس أمرًا مفروغًا منه". وأضاف أن عقد اجتماع رئاسة الحزب المسيحي في حرم المركز التعليمي اليهودي "يمثل التزامًا واضحًا وإشارة تشجيع للحياة اليهودية في ألمانيا وللعالم بأسره".