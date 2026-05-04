الصحة العالمية: وفاة ثلاثة أشخاص جراء ما يشتبه أنه فيروس هانتا على متن سفينة سياحية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأحد، وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين في تفشي ما يشتبه أنه فيروس هانتا على متن سفينة سياحية صغيرة في المحيط الأطلسي.

وأفادت منظمة الصحة العالمية، في منشور على منصة "إكس"، بأن أحد المرضى يرقد حاليا في العناية المركزة بأحد مستشفيات جنوب أفريقيا.

وأفادت وزارة الخارجية الهولندية بأن اثنين من الذين توفوا يحملان الجنسية الهولندية.

وقالت شركة "أوشنوايد إكسبيديشنز" الهولندية المشغلة للسفينة إن المصابين الآخرين هما من أفراد الطاقم.

ويمكن لفيروس هانتا أن يسبب الحمى وأمراضا تنفسية حادة لدى البشر. وعادة ما تحدث العدوى نتيجة التعرض لبول أو فضلات أو لعاب القوارض المصابة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه نادرا ما تنتقل العدوى من إنسان إلى آخر.

وتم تأكيد إصابة إحدى الحالات مخبريا حتى الآن، بينما لا تزال حالات الإصابة الأخرى مصنفة على أنها مشتبه بها. وأضافت منظمة الصحة العالمية أن جميع الركاب وأفراد الطاقم الآخرين يتلقون دعما طبيا، فيما يجري تحقيق وبائي مفصل.

ووفقا لتقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فإن السفينة المعنية هي السفينة "هونديس"، التي تشغلها شركة "أوشنوايد إكسبيديشنز"، وتبلغ سعتها 170 راكبا ونحو 70 من أفراد الطاقم.

وتُظهر بيانات التتبع ومعلومات الرحلة أن السفينة أبحرت من أوشوايا الواقعة جنوبي الأرجنتين، ورُصدت مؤخرا قبالة الرأس الأخضر قرب ميناء الوصول.