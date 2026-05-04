تساقط أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بكفرالشيخ

شهدت محافظة كفرالشيخ، اليوم، حالة من التقلبات الجوية، حيث تساقطت أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المراكز والمدن، تزامنًا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وسط نشاط للرياح على المناطق الساحلية.

وتعرضت مدن بلطيم ومطوبس والبرلس لسقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة، فيما شهدت باقي أنحاء المحافظة أمطارًا خفيفة على فترات متقطعة، دون تأثير كبير على حركة المواطنين أو سير العمل بالمصالح الحكومية.

وأعلنت غرف العمليات بديوان عام المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى، بالتنسيق مع الوحدات المحلية وشركات المرافق، لمواجهة أي تداعيات محتملة لسوء الأحوال الجوية، مع استمرار أعمال كسح مياه الأمطار ورفعها من الشوارع والميادين الرئيسية.

كما تم الدفع بمعدات شفط المياه في المناطق المنخفضة، لضمان عدم تراكم المياه وإعاقة الحركة المرورية، خاصة في الشوارع الحيوية، مع متابعة مستمرة لحالة الطرق السريعة والفرعية.

وقال أحمد نصار نقيب الصيادين بكفرالشيخ، إن المحافظة تشهد تساقط أمطار غزيرة على المناطق الساحلية للمحافظة لكن استمرت رحلات الصيد والملاحة بالمحافظة مع استمرار فتح ميناء البرلس أمام حركة الصيد والملاحة .