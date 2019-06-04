محافظ الإسماعيلية يهنئ أبنائها بعيد الفطر

قدم اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية التهنئة لأبناء المحافظة بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم وجميع القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية والسياسية بالمحافظة بمناسبة عيد الفطر.

وقال عثمان فى تهنئته "بهذه المناسبة الطيبة وبكل سعادة وسرور، يشرفنى أن أبعث إليكم جميعا بأرق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وأتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيد المناسبة الكريمة عليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من الرقي والازدهار فى ظل القيادة الرشيدة والحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الحق والنصر خطاه، عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير".