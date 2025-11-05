شدد كرونيسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز على صعوبة مواجهة الزمالك، غدا الخميس، في قبل نهائي بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام في الإمارات بمشاركة أربعة أندية.

قال يورتشيتش في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "مواجهة الزمالك بمثابة ديربي ومباراة قوية بين فريقين كبيرين، وستكون صعبة، ولكننا جاهزون، التفاصيل البسيطة ستكون حاسمة".

وأشار المدرب الكرواتي "في الموسم الماضي سجلنا هدفا في الدقائق الأخيرة أمام الزمالك، ولكن تقنية الفيديو راجعته وتم إلغاؤه بعد ثوان قليلة بينما يستغرق الحكام في الدوري المصري 5 أو 10 دقائق لمراجعة الفار".

أضاف المدير الفني لبيراميدز "لقد تجاوزت هذا الموقف، ونسيته، ولا داع للقلق من التحكيم، سنركز فقط في المباراة وأداء المطلوب منا في الملعب".

وأشار يورتشيتش "كرة القدم لا تعترف بالأسماء بل بالمجهود في الملعب، وبالتأكيد سنعاني أيضا من الغيابات حيث يغيب عنا كل من مصطفى فتحي ورمضان صبحي وأوباما وبلاتي توريه بسبب إصابات مختلفة".

وشدد "الوصول للقمة صعب والبقاء على القمة أصعب، هذه أصعب مهمة في مسيرة أي مدرب، ولكنني طموح، وأريد المنافسة على جميع الألقاب الممكنة".

وأتم يورتشيتش تصريحاته "الألقاب التي حققناها بفضل دعم الإدارة ومجهود اللاعبين، ونريد مواصلة الانتصارات، وصناعة تاريخ لأنفسنا بالمنافسة في البطولات القادمة".

ويلتقي الفائز من بيراميدز والزمالك مع الفائز من الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، وستقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.